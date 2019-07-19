В результате ДТП под Калининградом пострадали шесть человек

КАЛИНИНГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Шесть человек, среди них пятеро детей, пострадали в ДТП в Гвардейском городском округе под Калининградом. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, столкнулись микроавтобус и бензовоз. "Бензовоз опрокинулся, есть угроза разлива нефтепродуктов, пострадали шесть человек, из них пять детей", - сказал представитель пресс-службы главка.

Как сообщил ТАСС представитель областного Минздрава, пострадавшие дети доставлены в Детскую областную больницу Калининграда, состояние четырех из них оценивается как тяжелое, еще одного ребенка - крайне тяжелое. Пострадавшего в ДТП взрослого везут в больницу скорой медицинской помощи в областном центре, уточнил собеседник.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, 14 человек и четыре единицы техники работают для ликвидации угрозы разлива, добавил собеседник агентства.

По информации руководителя пресс-службы УМВД по региону Светланы Поставничей, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, в котором помимо него находились шестеро детей, их мама и бабушка, на повороте не уступил дорогу бензовозу, в результате чего допустил столкновение с ним. "На повороте на Гвардейск водитель микроавтобуса - дедушка детей не уступает дорогу бензовозу, происходит удар по касательной. Пострадали пятеро детей и дедушка, остальные живы и здоровы", - сказала она, отметив, что разлива нефтепродуктов в результате ДТП не произошло.