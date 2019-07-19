Адвокат Вышинского уверен, что суд над его подзащитным не будет политически ангажированным

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Суд над главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, заседание которого состоится 19 июля, не будет политически ангажированным. Такое мнение адвокат Вышинского Андрей Доманский высказал в пятницу в программе "Время покажет" на Первом канале.

"Ранее суд был политически зависим, я не раз говорил о политическом давлении на него. Сейчас же я уверен, что суд не будет политически ангажированным и будет рассматривать дело исключительно с точки зрения закона", - сказал он.

Доманский считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности "поменять" Вышинского на Олега Сенцова не повлияет на ход судебного разбирательства. "Суд является независимым органом государственной власти, он не зависит ни от президента, ни от других факторов", - подчеркнул адвокат.

Предложение об обмене Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм Олега Сенцова озвучила 18 июля пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Зеленский подтвердил возможность такого обмена 19 июля во время брифинга.