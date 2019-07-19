{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На фабрике в Китае произошел взрыв

Портал Sina сообщает о нескольких пострадавших

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел в пятницу на одной из фабрик в провинции Хэнань в центре КНР. Об этом сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.

По его данным, ЧП произошло в 17:50 по местному времени (12:50 мск).

Информационный портал Sina уточняет, что в результате взрыва на фабрике в городе Саньмэнься пострадали несколько человек. По данным портала, ударной волной от взрыва в радиусе 3 км в окнах прилегающих жилых зданий выбило стекла.

К месту происшествия прибыли спасатели и пожарные. Причина инцидента выясняется.

В новость были внесены изменения (14:41 мск) - добавлены подробности по тексту.

Теги
Китай
Посольство РФ в Афинах не имеет сведений о пострадавших при землетрясении россиянах
Дипломаты находятся в контакте с местными властями
Читать полностью