Военные следователи допросят генерала ФСБ Ткачева по заявлению Шестуна

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Военные следователи опросят в рамках доследственной проверки по фактам коррупции начальника Управления "К" ФСБ РФ генерал-майора Ивана Ткачева. Как уточнил ТАСС адвокат Олег Шляхов, представляющий интересы экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, следствие удовлетворило просьбу его подзащитного, назначив опрос Ткачева.

"На следующей неделе военные следователи планируют опросить генерал-майора ФСБ Ивана Ткачева", - сказал защитник.

По его словам, 235-й гарнизонный военный суд Москвы в мае этого года удовлетворил ходатайство Шестуна при поддержке прокуратуры и обязал военное следственное управление провести доследственную проверку по фактам коррупции со стороны сотрудников ФСБ. "12 июля по факту вымогательства у моего подзащитного денег сотрудниками ФСБ с Шестуном были проведены следственные действия следователем ВСУ СК Константином Сидоровым, который уточнил у Александра его заявления и ранее данные им объяснения по факту коррупции", - отметил адвокат.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Следственный комитет в четверг предъявил ему обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Вину в инкриминируемых преступлениях он не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района.

Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.

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