Полицейские Удмуртии задержали мужчину, напугавшего их муляжом гранаты

ИЖЕВСК, 19 июля. /ТАСС/. Житель Курганской области пришел в отдел полиции удмуртского поселка Ува с муляжом ручной гранаты, продемонстрировал ее сотрудникам МВД, а затем выдернул чеку. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального управления СК.

"По данным следствия, мужчина познакомился через социальные сети с жительницей Увинского района и в мае текущего года прибыл в поселок Ува. Накануне случившегося, 18 июля, он употребил спиртные напитки, взял макет ручной гранаты и явился в отдел полиции. Он продемонстрировал полицейским муляж гранаты, внешне не отличающийся от боевой гранаты, и выдернул чеку", - сообщили в пресс-службе.

Мужчину задержали, а муляж гранаты изъяли. По факту случившегося следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

"В рамках расследования уголовного дела выясняются мотивы действий подозреваемого, а также обстоятельства приобретения муляжа гранаты", - уточнили в СК.