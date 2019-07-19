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Уральские таможенники пресекли ввоз на территорию России шестерых редких обезьян

Животных обнаружили в кошачьих переносках в машине женщины на международном автомобильном пункте пропуска в Троицке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники Уральского таможенного управления пресекли попытку контрабандного ввоза в Россию шестерых обезьян, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства, автомобиль с животными задержали на международном автомобильном пункте пропуска в Троицке (Челябинская область).

"Оперативники задержали женщину, в своем автомобиле она прятала обезьян: двух белоруких гиббонов, двух одноцветных гиббонов и двух яванских макак. Звери содержались в тесных кошачьих переносках", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что изъятые животные подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), разрешений на перевозку таких животных у женщины не было.

Пока обезьян временно передали в челябинский зоопарк. По заключению эксперта, стоимость животных превышает 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, за контрабанду особо ценных диких животных женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.

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РоссияЧелябинская область
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