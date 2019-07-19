Посольство РФ в Афинах не имеет сведений о пострадавших при землетрясении россиянах

АФИНЫ, 19 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Афинах не располагает информацией о том, что во время землетрясения в пятницу пострадали россияне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

"Информации о россиянах, которые могли бы пострадать, к нам не поступало", - сказали в посольстве.

Посольство также разместило на своей странице в Facebook сообщение о том, что в Афинах произошло землетрясение с эпицентром к северо-западу от столицы. "Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Посольство находится в контакте с местными властями", - отметило диппредставительство.

По уточненным данным афинского Геодинамического института, магнитуда основного подземного толчка, за которым последовало несколько более слабых афтершоков, составила 5,1. Очаг находился на глубине 12,9 км с эпицентром в 23 км к северо-западу от Афин в районе населенного пункта Магула.

Однако сейсмологи Салоникского университета имени Аристотеля оценили глубину очага лишь в 2 км. Иными словами, он был почти на поверхности, поэтому ощущался так сильно.