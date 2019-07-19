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СМИ: неизвестный беспилотник атаковал лагерь шиитских бойцов в Ираке

Среди ополченцев есть погибшие и раненые

ТАСС, 19 июля. Лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в иракской провинции Салах-эд-Дин подвергся в пятницу воздушной атаке. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление командования ВС Ирака.

По его информации, удары по лагерю "Аш-Шухада" в районе Эмирли под городом Туз-Хурмату нанес неизвестный беспилотник. В результате среди шиитских ополченцев есть погибшие и раненые.

Согласно сведениям телеканала, в лагере находились бойцы "Хезболлах" и иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции, а также располагался склад с иранскими ракетами.

Иракская армия приступила 7 июля к проведению операции под кодовым названием "Воля к победе" против банд террористов, орудующих в пограничных с Сирией районах. Военные действия идут сразу в трех провинциях - Анбар, Найнава и Салах эд-Дин на западе Ирака. Помимо регулярных войск в операции участвуют формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" и ополченцы местных арабских племен.

Правительственным силам противостоят порядка тысячи террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в России), которые в последнее время заметно активизировали свои вылазки.

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