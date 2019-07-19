Материалы проверок и дела о паводке в Иркутской области переданы в центральный аппарат СК

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал материалы доследственных проверок и уголовного дела о наводнении в Иркутской области в центральный аппарат ведомства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко по итогам совещания Бастрыкина с сотрудниками СУ СК региона в Братске.

"Александр Бастрыкин изучил материалы проверок, а также заслушал ход расследования уголовного дела о халатности должностных лиц при возникновении чрезвычайной ситуации в результате паводков на территории региона, что привело к гибели 25 граждан. По итогам доклада глава ведомства передал материалы процессуальных проверок и уголовного дела, связанных с паводками, в производство следователей центрального аппарата СК России для их оперативного изучения и всестороннего расследования", - сказала Петренко.

По ее словам, Бастрыкин потребовал максимально тщательно исследовать все обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации, а также связанные с гибелью людей, и установить всех лиц, проявивших халатность. Также глава СК поручил при необходимости оказать пострадавшим правовую помощь.

Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тыс. жилых домов. От паводка пострадали более 38 тыс. человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

В новость были внесены изменения (16:53 мск) - добавлены подробности по тексту.