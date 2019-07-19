Фигуранты дела о похищении наркозависимых в Москве осуждены на сроки от пяти до восьми лет

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы приговорил на сроки от пяти до восьми лет колонии строгого режима четырех фигурантов уголовного дела о похищении фондом реабилитации "Восстановление" нарко- и алкозависимых людей под видом оказания им помощи. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал подсудимых виновными и приговорил их на сроки от пяти до восьми лет заключения в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

Двое подсудимых находились под домашним арестом и были взяты под стражу в зале суда. Суд засчитал в срок наказания каждому срок нахождения под стражей и домашним арестом с момента их фактического задержания.

Также суд оправдал двух фигурантов по одному из эпизодов преступления, за ними признано право на реабилитацию. "Суд также постановил взыскать с каждого осужденного в пользу потерпевшего Васюткова Дениса по 100 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением", - добавили в суде.

В ходе прений сторон гособвинитель поддержал гражданские иски к каждому подсудимому на сумму 300 тыс. рублей.

Суть дела

Чертановский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в мае прошлого года. В зависимости от роли каждого фигуранты обвинялись по статьям 126 и 127 УК РФ ("Похищение человека", "Незаконное лишение свободы").

Установлено, что в 2015-2016 годах они вступили в предварительный сговор для похищения и последующего незаконного лишения свободы страдающих алкогольной или наркотической зависимостью людей под видом оказания им медицинской помощи в реабилитационных центрах. Для этого они учредили благотворительный фонд социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек "Восстановление". Фигуранты дела привозили потерпевших в различные московские квартиры, где удерживали их, не оказывая какой-либо специализированной помощи.

Одного молодого человека соучастники в июне 2015 года перевезли на остров на озере Селигер в Тверской области, впоследствии потерпевший смог скрыться от обвиняемых и вернуться домой. В 2017 году другой потерпевший, запертый в квартире в Москве, смог написать записку с просьбой о помощи и бросил ее в окно. Соседи, прочитавшие записку, передали информацию в правоохранительные органы, после чего соучастников задержали.