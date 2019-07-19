Бывший ректор аграрного вуза в Петербурге отказался от признательных показаний о растрате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Бывший ректор аграрного университета в Петербурге Виктор Ефимов, обвиняемый в присвоении и растрате средств, выделенных вузу Министерством образования и науки, и согласившийся с обвинением, отказался от признательных показаний. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Виктора Ефимова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата"). Сейчас Ефимов вину не признает", - говорится в сообщении.

Ефимова изначально обвинили в присвоении и растрате 36 млн рублей, но теперь эта сумма снизилась до 28,6 млн рублей. Расследование дела бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета завершилось в начале июля этого года. Тогда же сообщалось, что фигурант, который сейчас содержится в СИЗО, признал вину.

По версии следствия, Ефимов, находясь в должности ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, дал указание проректору подписать госконтракт на проведение научно-исследовательских работ с автономной некоммерческой организацией (АНО) "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора. На счет организации было перечислено 36 млн рублей, из которых 28 млн были похищены. Ефимова обвинили в присвоении и растрате.

Весной прошлого года одного из фигурантов дела о хищении в университете - генерального директора АНО "Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций" Славу Ходько - приговорили к двум годам лишения свободы. Ефимов тогда проходил по делу в качестве свидетеля.