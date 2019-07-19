Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе московского управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 15:00 мск 19 июля зарегистрировано 75 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food", - сказали в пресс-службе.

Все заболевшие - взрослые, у 57% заболевших диагноз - сальмонеллез. Из числа ранее госпитализированных 20 человек выписаны из стационаров с улучшением состояния.

Собеседник агентства добавил, что в ходе расследования Роспотребнадзора было закрыто производство на юго-востоке столица, два кафе, опечатано 48 вендинговых автоматов, изъято из оборота около 3 т обезличенного сырья и готовой продукции.

О массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов стало известно 16 июля. На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.