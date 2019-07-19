Еще два члена банды Басаева получили большие сроки за нападение на Дагестан

ПЯТИГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Суд приговорил двух жителей Ставрополья к 15 годам колонии каждого за участие в нападении на Дагестан в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба в 1999 году, сообщила пресс-служба СК РФ.

Арсламби Ачетыров и Тимур Отегенов признаны виновными в бандитизме, вооруженном мятеже и покушении на жизнь военнослужащих (ч. 2 ст. 209, ст. 279, ст. 317 УК РФ). "Приговором суда Ачетырову и Отегенову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что осужденные в августе 1999 года принимали участие в вооруженном мятеже на территории Дагестана, целью которого было свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности РФ.

В начале июля четверо других участников этого нападения получили от 13 до 19 лет колонии.