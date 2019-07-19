В Нигерии совершено нападение на конвой гуманитарной организации "Борьба с голодом"

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Один человек убит, шестеро пропали без вести в результате нападения на гуманитарный конвой французской неправительственной организации "Борьба с голодом" (Action contre la faim) в Нигерии. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в пятницу на ее сайте.

"18 июля во второй половине дня автоколонна была атакована по дороге в Дамасак в нигерийском штате Борно. Один из водителей был убит, один сотрудник организации "Борьба с голодом", два водителя и три медработника пропали без вести", - отмечается в заявлении.

"Мы глубоко обеспокоены в связи с этим трагическим инцидентом, затрагивающим наших коллег, которые стремятся спасать жизни и помогать семьям, пострадавшим от продолжающегося конфликта на северо-востоке Нигерии", - указывается в коммюнике.

В нем подчеркивается, что работа организации направлена на "оказание гуманитарной помощи миллионам людей в северо-восточной части Нигерии с помощью предоставления услуг первой необходимости, в особенности женщинам и детям".

"Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье нашего водителя и поддержку семьям наших коллег, о которых у нас нет известий, и другим затронутым этой трагедией", - отмечается на сайте организации.

Некоммерческая организация "Борьба с голодом" была основана во Франции в 1979 году. Своей задачей она ставит борьбу с голодом во всем мире.