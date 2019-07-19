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Власти Перу объявили повышенный уровень тревоги из-за активности вулкана

Вулкан Убинас находится в 60 км к востоку от города Арекипа

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июля. /ТАСС/. Власти Перу объявили "оранжевый", повышенный, уровень тревоги из-за активности вулкана Убинас, находящегося на юго-западе страны. Об этом сообщил в пятницу Институт геологии и металлургии республики.

"Принять дополнительные меры для подготовки к процессу извержения и проводить постоянную оценку влияния падающего пепла на здоровье людей", - говорится в Twitter института.

На фотографиях, представленных институтом, над вулканом виден высокий густой столб пепла. Убинас также выбрасывает фрагменты лавы.

Вулкан находится в 60 км к востоку от города Арекипа. Последний раз Убинас извергался в 2014 году.

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