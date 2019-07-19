{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере под Саратовом

По данным ведомства, дети отравились продуктами, которые привезли в лагерь родители

САРАТОВ, 19 июля. /ТАСС/. Привезенные родителями продукты стали причиной отравления 14 детей в лагере в Аткарском районе Саратовской области, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Причиной заболевания норовирусной инфекцией детей <…> стал занос инфекции в лагерь вследствие отсутствия контроля со стороны администрации за поступлением и хранением продуктов питания, передаваемых родителями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа лагеря приостановлена до 25 июля включительно. К административной ответственности привлечены должностные лица учреждения, допустившие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее сообщалось, что все дети, массовая госпитализация которых началась 9-10 июля, выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает.

Теги
РоссияСаратовская область
МВД не нашло нарушений в работе полицейского, подозреваемого в причастности к ЧП на Волге
В Ворошиловском районном суде Волгограда рассматривается уголовное дело по факту гибели 11 человек летом 2018 года
Читать полностью