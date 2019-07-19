МВД не нашло нарушений в работе полицейского, подозреваемого в причастности к ЧП на Волге

ВОЛГОГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Полиция не нашла подтверждения информации о причастности сотрудника Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте к гибели 11 человек в катамаране на Волге в ходе проведенной служебной проверки. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Ранее сообщалось, что Южное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении начальника линейного отделения полиции в речном порту города Волгограда Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте, который подозревается в халатности.

По версии следствия, 11 июня 2018 года начальник линейного отделения полиции Волгоградского речного порта располагал данными о том, что Дмитрий Хахалев, не имея навыков судовождения и документов на право управления незарегистрированным маломерным судном "Елань 12", периодически выходит в акваторию Волги. Встретив Хахалева в акватории, подозреваемый не предпринял мер к пресечению совершаемых им административных правонарушений, не отстранил его от управления катамараном и не пресек его противоправных действий.

"По факту возможной халатности сотрудника Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте сотрудниками ОСБ УТ МВД России по ПФО проведена служебная проверка. Информация своего подтверждения не нашла", - сообщил собеседник. В пресс-службе подчеркнули, что "в случае установления судом вины сотрудника полиции он будет уволен со службы в органах внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности".

В Ворошиловском районном суде Волгограда рассматривается уголовное дело по факту гибели 11 человек в катамаране на Волге. Вечером 11 июня 2018 года в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение буксируемой баржи с прогулочным катамараном "Елань", на борту которого находились 16 человек, при разрешенной вместимости 12 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний.

По данным следствия, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы с баржи.