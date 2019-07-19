В ДНР сообщили о подрыве автомобиля батальона "Айдар" на подконтрольной Киеву территории

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Грузовик с участниками украинского националистического формирования "Айдар" подорвался на мине в городе Константиновка на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом в пятницу сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Вчера в 23:15 трое боевиков 24-го нацбата "Айдар" в ходе передвижения на грузовике в районе Константиновки подорвались на мине", - цитирует его Донецкое агентство новостей. Безсонов добавил, что двое из них погибли, а третий доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В Народной милиции Луганской народной республики 9 июля сообщали, что трое украинских военнослужащих получили ранения от взрыва мины на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Как ранее подчеркивал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, Вооруженные силы Украины продолжают активно минировать местность в Донбассе и нарушают решения контактной группы о противоминной деятельности.