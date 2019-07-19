Полиция Киева задержала у здания Рады дезертира с гранатой

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Киева в правительственном квартале города задержали разыскиваемого за дезертирство мужчину, у которого при досмотре была изъята ручная гранта. Об этом в пятницу говорится в сообщении управления полиции украинской столицы.

"Во время патрулирования на улице Грушевского сотрудники полиции полка особого назначения увидели мужчину, который подозрительно себя вел. Во время проверки у него была обнаружена граната и запал", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался 22-летний житель Полтавской области, его доставили в территориальное отделение полиции. По предварительным данным МВД, мужчина находится в розыске за дезертирство.

На Украине 21 июля пройдут внеочередные выборы в Верховную раду. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов уже переведены на несение службы в усиленном режиме. Как ранее сообщал министр внутренних дел Арсен Аваков, в день голосования правопорядок по всей стране будут обеспечивать более 132 тысяч сотрудников МВД.