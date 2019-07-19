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Заместитель начальника УФСИН Самарской области задержан при получении взятки

Сумма взятки составила 520 тыс. рублей

САМАРА, 19 июля. /ТАСС/. Заместитель начальника управления ФСИН по Самарской области Денис Шматов был задержан при получении взятки. Об этом на своей странице в Twitter сообщил депутат Госдумы по 158-му самарскому округу Александр Хинштейн.

"С поличным при получении взятки в 520 тыс. рублей задержан замначальника ГУФСИН Самарской обл. Д. Шматов", - говорится в сообщении.

Полковник внутренней службы Денис Шматов является первым заместителем начальника УФСИН России по Самарской области с 2016 года. Ранее он был начальником управления собственной безопасности ГУФСИН России по Самарской области.

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