Заместитель начальника УФСИН Самарской области задержан при получении взятки

САМАРА, 19 июля. /ТАСС/. Заместитель начальника управления ФСИН по Самарской области Денис Шматов был задержан при получении взятки. Об этом на своей странице в Twitter сообщил депутат Госдумы по 158-му самарскому округу Александр Хинштейн.

Срочно! С поличным при получении взятки в 520 тыс руб задержан зам.начальника ГУФСИН Самарской обл Д.Шматов,

"С поличным при получении взятки в 520 тыс. рублей задержан замначальника ГУФСИН Самарской обл. Д. Шматов", - говорится в сообщении.

Полковник внутренней службы Денис Шматов является первым заместителем начальника УФСИН России по Самарской области с 2016 года. Ранее он был начальником управления собственной безопасности ГУФСИН России по Самарской области.