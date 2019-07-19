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СМИ: в Колумбии три человека погибли в результате падения микроавтобуса в пропасть

Еще 16 пострадавших госпитализированы

БОГОТА, 19 июля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека стали жертвами ДТП на западе Колумбии, в результате которого микроавтобус упал в пропасть. Об этом в пятницу сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел во второй половине четверга в муниципалитете Боливар (западный департамент Каука). Водитель микроавтобуса потерял управление, транспортное средство вылетело с дороги и упало в пропасть глубиной 80 м. В результате ДТП три пассажира погибли на месте, еще 16 с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшие больницы.

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