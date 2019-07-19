Суд в Москве 23 июля решит вопрос о продлении ареста Абызову еще на три месяца

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 23 июля рассмотрит ходатайство Следственного комитета РФ о продлении срока ареста на три месяца в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат обвиняемого Александр Аснис.

"Следствие просит Басманный районный суд продлить срок стражи нашему подзащитному на три месяца, то есть до 25 октября. Судебное заседание назначено в суде на 23 июля в 12:00 мск", - сказал защитник.

Вместе с тем Аснис опроверг информацию, опубликованную в пятницу в ряде Telegram-каналов, о даче Абызовым признательных показаний. "Много чести, на самом деле, а правду вы услышите из уст самого Абызова в Басманном суде на рассмотрении ходатайства следствия", - отметил он.

Как следует из базы Басманного суда, в отношении других фигурантов также поступили ходатайства СК о продлении меры пресечения.