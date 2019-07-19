Судовладелец сообщил, что на борту задержанного Ираном танкера находятся три россиянина

ЛОНДОН, 19 июля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Три российских моряка находятся на борту следующего под британским флагом танкера Stena Impero, задержанного властями Ирана в Ормузском проливе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу Пэт Адамсон, представитель судовладельца - шведской компании Stena Bulk.

"Я могу подтвердить, что на борту судна находятся три россиянина", - сказал он. В посольстве России в Иране сообщили, что проверяют данную информацию.

В свою очередь представитель судовладельца Уилл Маркс сообщил корреспонденту ТАСС, что Stena Bulk и управляющая судном компания Northern Marine Management "не получали с судна информацию о том, что кто-либо из членов экипажа мог пострадать". По его словам, связь с судном прервалась вскоре после 16:00 по лондонскому времени (18:00 мск), когда танкер Stena Impero подал сигнал бедствия, когда к нему подошли несколько неопознанных катеров в сопровождении вертолетов. На борту танкера находятся 23 члена экипажа.

Агентство IRNA в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". По данным КСИР, танкер сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки. Глава МИД Великобритании Джереми Хант подтвердил, что в пятницу властями Ирана также был задержан прошедший Ормузский пролив танкер под либерийским флагом. По данным трекинг-сервиса Refinitiv, речь идет о британском танкере Mesdar.

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) 4 июля задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США, однако главный министр Гибралтара Фабиано Пикардо впоследствии подчеркивал, что данное решение власти Гибралтара приняли самостоятельно.