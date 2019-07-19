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Источник: в Петербурге машина упала в Обводный канал

Водитель смог выбраться самостоятельно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Автомобиль BMW врезался в ограждение набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, пробил его и упал в водоем, водителю удалось выбраться, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"В районе дома номер 134 по набережной Обводного канала автомобиль BMW пробил ограждение и упал в канал, водитель выбрался самостоятельно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в салоне машины, по предварительным данным, больше никого не было.

В настоящее время на месте ЧП работает подъемный кран, который достает автомобиль из воды.

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