Источник: в Петербурге машина упала в Обводный канал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Автомобиль BMW врезался в ограждение набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, пробил его и упал в водоем, водителю удалось выбраться, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"В районе дома номер 134 по набережной Обводного канала автомобиль BMW пробил ограждение и упал в канал, водитель выбрался самостоятельно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в салоне машины, по предварительным данным, больше никого не было.

В настоящее время на месте ЧП работает подъемный кран, который достает автомобиль из воды.