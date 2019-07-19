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Уголовное дело по факту получения взятки заместителем начальника УФСИН возбуждено в Самаре

В задержании принимали участие сотрудники службы собственной безопасности ФСИН и оперативники ФСБ

САМАРА, 19 июля. /ТАСС/. Следователи в Самаре возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере в отношении заместителя начальника УФСИН. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления службы по Самарской области.

Ранее сообщалось, что при получении взятки в размере 520 тыс. рублей был задержан заместитель начальника управления ФСИН по Самарской области Денис Шматов.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УФСИН России по Самарской области совместно с УФСБ России по Самарской области задержан сотрудник УФСИН при получении денежных средств в крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

 

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