Профсоюз: угрозы для россиян, которые находятся на задержанном Ираном судне, нет

ТАСС, 20 июля. Ничего не угрожает россиянам, которые могут присутствовать в составе экипажа задержанного Ираном танкера Stena Impero. С такой оценкой выступил в беседе с ТАСС в пятницу координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.

"Там не пираты - не думаю, что что-то произойдет с нашими гражданами. Это, похоже, ответные меры: как иранцы и обещали, после задержания их танкера в Гибралтаре теперь они задерживают британские суда. В Гибралтаре моряков освободили под залог, уверен, что здесь так же моряков освободят, что будет с танкером - никто сейчас не скажет", - предположил собеседник агентства.

Ранее судовладелец - шведская компания Stena Bulk - подтвердил ТАСС, что на борту танкера находятся трое россиян. Российским инспекторам ITF и Российскому профессиональному союзу моряков эта информация пока не поступала.

Агентство IRNA в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". По данным КСИР, танкер сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки. Глава МИД Великобритании Джереми Хант подтвердил, что в пятницу властями Ирана был также задержан прошедший Ормузский пролив танкер под либерийским флагом. По данным трекинг-сервиса Refinitiv, речь идет о британском танкере Mesdar.

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) 4 июля задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США, однако главный министр Гибралтара Фабиано Пикардо впоследствии подчеркивал, что данное решение власти Гибралтара приняли самостоятельно.