Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге. Как сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП пассажир автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии.

"По предварительной информации, 19 июля в 22:34 мск на регулируемом перекрестке улицы Славы и улицы Софийской водитель - мужчина 1990 года рождения, стаж с 2008 года, управляя автомобилем DAF с полуприцепом, груженный металлоломом, двигаясь по запрещающему сигналу светофора, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся справа автобусом ПАЗ, принадлежит ООО "ПТК", под управлением мужчины 1988 года рождения, стаж с 2012 года. В результате ДТП пассажир автобуса - мужчина, на вид 35 лет - в тяжелом состоянии госпитализирован, водитель осматривается, состояние уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль DAF с полуприцепом, принадлежащий физическому лицу, перевозил груз из Санкт-Петербурга в Вологодскую область. По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.