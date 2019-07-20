СМИ: в Колумбии три человека пострадали в результате наезда автомобиля на толпу

БОГОТА, 20 июля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека получили травмы в результате наезда автомобиля на толпу людей в Колумбии. Об этом в пятницу сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу вечером в городе Медельин (столица департамента Антьокия). Водитель автомобиля потерял управление и въехал в толпу людей, которые находились на одной из улиц города. Представители спасательных служб сообщили, что как минимум три человека получили травмы различной степени тяжести, однако точное число пострадавших еще неизвестно.

Власти начали расследование инцидента. Отмечается, что горожане не дали водителю скрыться с места происшествия, вытащив его из машины и избив.