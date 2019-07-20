СМИ: число жертв взрыва на заводе в Китае возросло до 10 человек

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Число жертв взрыва на газоперерабатывающем заводе в городе Саньмэнься китайской провинции Хэнань увеличилось до 10 человек, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая. По его данным, еще пять числятся пропавшими без вести, 19 получили тяжелые травмы.

Ранее сообщалось о двух погибших, 12 пропавших без вести и 18 пострадавших.

Взрыв на фабрике в городе Саньмэнься произошел в пятницу в 17:50 по местному времени (12:50 мск). По данным СМИ, он не затронул основную зону, где размещены контейнеры с опасными веществами. После инцидента работа завода была полностью остановлена. Ударной волной от взрыва в радиусе трех километров в окнах прилегающих жилых зданий выбило стекла.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и пожарные. Причина инцидента выясняется, ведется следствие.