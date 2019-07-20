Уголовное дело возбуждено после драки в московском хостеле

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Москве после драки в хостеле в районе Лефортово, в которой были ранены ножом двое мужчин. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе московского главка МВД.

"Инцидент произошел накануне вечером в хостеле по адресу: ул. 5-я Кабельная, д. 2, стр. 10. Пятеро мужчин вступили в конфликт между собой, один из них нанес серьезные ножевые ранения двум оппонентам. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Нанесение тяжкого вреда двум и более лицам")", - сказали в полиции.

Подозреваемый задержан по адресу: ул. Авиамоторная, д. 69, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшими от его действий являются иностранные граждане.