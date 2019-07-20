СМИ: почти 200 человек задержали во Франции после победы Алжира на Кубке африканских наций

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Французская полиция задержала 198 человек в нескольких городах страны на спонтанных манифестациях болельщиков сборной Алжира, которая в ночь на субботу завоевала Кубок африканских наций по футболу, одержав победу над сборной Сенегала. Об этом сообщает телеканал BFM.

Согласно утренней сводке, 177 из задержанных были оставлены под стражей, остальных отпустили спустя несколько часов. При этом только в Париже число задержанных составило 102 человека, из них 86 остались под стражей.

"Всю ночь полицейские, жандармы, спасатели и госслужащие по всей Франции были на месте, чтобы обеспечить порядок и безопасность для всех. Благодарю их за участие, профессионализм и чувство долга", - написал в своем Twitter утром министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

Едва прозвучал финальный свисток, тысячи болельщиков Алжира с флагами и пиротехникой начали стягиваться к Елисейским Полям, где в последние недели на волне победного марша сборной по чемпионату неоднократно происходили беспорядки и столкновения с полицией. Несмотря на общую атмосферу праздника, не обошлось и без инцидентов, полиция несколько раз была вынуждена применить слезоточивый раз, чтобы успокоить особенно агрессивных участников манифестации, начавших было швырять в стражей порядка различные предметы. До глубокой ночи в столице были слышны взрывы петард, звуки автомобильных клаксонов и дымящих покрышек, а также радостные крики болельщиков.

Больше всего болельщиков сборной Алжира полиция зафиксировала в Марселе, где около 25 тыс. человек буквально заполонили город и направились в Старый порт, хотя после беспорядков 14 июля им официально было запрещено проводить там манифестации. Тем не менее, по данным телеканала, обошлось без серьезных инцидентов, и уже в 01:30 (02:30 мск) толпа начала расходиться. В массовые ночные гуляния вылилась победа Алжира и в Лионе, где, однако, были зафиксированы столкновения с полицией и где стражам порядка пришлось применять слезоточивый газ. Аналогичные празднования проходили в Лилле, Метце, Страсбурге и других городах страны.

Сборная Алжира обыграла команду Сенегала со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории стала победителем Кубка африканских наций. Ранее футболисты из Алжира добивались подобного результата в 1990 году. Лучшим результатом сборной Сенегала является участие в финале 2002 года, в котором команда уступила камерунским футболистам в серии пенальти.