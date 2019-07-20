Двое следователей подмосковного управления СК задержаны за взятку в 1,2 млн рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Двое следователей отделов СК в Подмосковье задержаны по подозрению в получении взятки в 1,2 млн рублей. Об этом сообщила журналистам представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России по Московской области совместно с ФСБ России выявлен факт получения взятки следователями двух территориальных следственных отделов. В рамках оперативных мероприятий задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королеву и Мытищи по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 1,2 млн рублей за принятие процессуального решения по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии", - сообщила Петренко.

Она добавила, что Следственный комитет намерен жестко пресекать все факты коррупции в государственных и правоохранительных органах, особое внимание при этом уделяя чистоте своих рядов.