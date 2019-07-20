Посетителей гипермаркетов в восьми городах ДФО эвакуировали из-за сообщений о минировании

ТАСС, 20 июля. Полиция в субботу эвакуировала посетителей и сотрудников гипермаркетов сети "Самбери" в восьми городах Дальнего Востока в связи с поступившей информацией о минировании с требованием выплатить 2 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в группе компаний "Невада" (владелец сети гипермаркетов).

"Вновь эвакуируются торговые центры и гипермаркеты "Самбери" из-за информации о заложенных взрывных устройствах. Ведутся проверки", - говорится в сообщении. Эвакуации коснулись гипермаркетов в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Уссурийске, Благовещенске, Белогорске и Петропавловске-Камчатском. ТАСС пока не располагает комментарием представителей правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в пятницу злоумышленники уже пытались заполучить 2 млн рублей, прислав в "Неваду" письмо с требованием выплатить денежные средства под угрозой взрыва. Полиция эвакуировала людей в гипермаркетах сети "Самбери" в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Требование злоумышленников выполнено не было, взрывных устройств в торговых центрах полиция не нашла.