Красноярск вновь затянуло дымом от лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 20 июля. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров второй раз за месяц накрыл Красноярск, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"Дымка над городом [появилась] из-за лесных пожаров на севере края. Из-за слабого ветра [ее не сносит] хоть и дождь прошел. Со стороны МЧС держим ситуацию на контроле", - сообщили в пресс-службе.

Дым от пожаров в тайге накрыл город второй раз за месяц.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, в лесах региона действуют 112 пожаров на площади 351 тыс. га. Большая часть в так называемой зоне контроля, где возгорания тушатся только при угрозе населенным пунктам или объектам экономики.