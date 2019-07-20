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Красноярск вновь затянуло дымом от лесных пожаров

МЧС держит ситуацию на контроле

КРАСНОЯРСК, 20 июля. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров второй раз за месяц накрыл Красноярск, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"Дымка над городом [появилась] из-за лесных пожаров на севере края. Из-за слабого ветра [ее не сносит] хоть и дождь прошел. Со стороны МЧС держим ситуацию на контроле", - сообщили в пресс-службе.

Дым от пожаров в тайге накрыл город второй раз за месяц.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, в лесах региона действуют 112 пожаров на площади 351 тыс. га. Большая часть в так называемой зоне контроля, где возгорания тушатся только при угрозе населенным пунктам или объектам экономики.

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