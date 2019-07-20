Представитель ОБСЕ потребовал от Украины найти заказчиков убийства Павла Шеремета

ВЕНА, 20 июля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир потребовал от украинских властей довести до конца расследование убийства журналиста Павла Шеремета и предать суду его исполнителей и заказчиков. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ОБСЕ.

"Три года прошло, а убийство Павла Шеремета остается нераскрытым и продолжает оказывать сдерживающее влияние на свободу слова, СМИ и безопасность журналистов, - говорится в заявлении Дезира. - Украинские власти обязаны обеспечить, чтобы его убийство, а также все другие нападения и убийства журналистов были расследованы, а исполнители и заказчики этих преступлений предстали перед судом. Безнаказанность за такие преступления неприемлема и порождает дальнейшее насилие".

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке, критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации на Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета. Национальная полиция Украины приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета с 24 июля 2017 года. Из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалены более 200 документов по делу о его убийстве. Следствие после множества экспертиз так никому и не предъявило обвинение.

Российский, белорусский и украинский тележурналист Шеремет с 2012 года вел блог журналиста в интернет-газете "Украинская правда", основал научно-популярное историческое интернет-издание "Историческая правда". Вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24". Был ведущим на украинском радио "Вести".