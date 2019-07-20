СМИ: вооруженные люди в масках устроили налет на торговый центр в Париже

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Группа вооруженных людей в масках организовала налет на крупный торговый центр Galeries Lafayette в Париже, вступив в противостояние с охраной. Об этом сообщает в субботу телеканал BFM.

По его информации, инцидент произошел в 23:30 (00:30) в пятницу. Несколько грабителей разбили одну из боковых дверей и уличную витрину при помощи молотов. На шум выбежали охранники, которым удалось прогнать злоумышленников. Тем не менее двое из них получили легкие травмы.

Ущерб, нанесенный торговому центру, пока не установлен. Известно лишь, что преступникам удалось украсть несколько дорогих часов. Прокуратура Парижа начала расследование данного происшествия, пока никто из участников налета не был задержан.