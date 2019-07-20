Источник: у рухнувшего на дом в Чечне самолета не было разрешения на полет

ГРОЗНЫЙ, 20 июля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет Ан-2, который задел ЛЭП и упал на жилой дом в Чечне 16 июля, выполнял полет без разрешения. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Полет, по предварительным данным, не был санкционирован", - сказал он.

По данным собеседника агентства, судно было сдано в аренду, зарегистрировано в Федерации любительской авиации.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Ан-2 под управлением 66-летнего пилота из Дагестана при выполнении сельхозработ зацепил линию электропередачи и упал на жилой дом в станице Новощедринской Шелковского района Чечни. В больницу были доставлены четыре жителя дома и сам пилот. После случившегося несколько населенных пунктов на несколько часов остались без света. Дом получил серьезные повреждения и будет восстановлен.

Южное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту ЧП.