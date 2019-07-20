Участвующая в выборах в парламент Украины певица Приходько сообщила, что на нее напали

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Украинская певица Анастасия Приходько, которая баллотируется в Верховную раду от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

"Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции. Вот так заканчивается избирательная кампания", - написала Приходько в Facebook.

По ее словам, в ходе концерта на сцене пять раз выключали свет. По этой причине, отметила певица, ей пришлось петь с людьми без музыки. Приходько также выложила видео, на котором видно, как некий мужчина запрыгнул на сцену и повалил артистку. Однако практически сразу его оттащила охрана.

В 2009 году с песней "Мама" Приходько представляла Российскую федерацию на песенном конкурсе Евровидение, который состоялся в Москве, где она заняла одиннадцатое место.

Внеочердные выборы в Раду состоятся 21 июля.