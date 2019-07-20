Спасатели в КБР эвакуировали сорвавшегося при восхождении туриста из Белгородской области

ТАСС, 20 июля. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ВПСО) МЧС России в Кабардино-Балкарии эвакуировали сорвавшегося при восхождении на гору Джангитау туриста из Белгородской области, который получил перелом ноги, он доставлен в больницу. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"По состоянию на 13:10 мск 20 июля поисково-спасательные работы полностью завершены. Пострадавшего туриста из Белгородской области с закрытым переломом ноги и разрывом связок на частном вертолете Heliaction доставили в республиканскую клиническую больницу города Нальчика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работала группа из четырех спасателей Эльбрусского ВПСО.

По данным регионального управления МЧС, поисково-спасательные работы в Черекском районе на горе Джангитау начались около 16:50 мск 19 июля. По предварительной информации, на высоте 3400 м при восхождении сорвался и получил травмы альпинист - уроженец Белгородской области 1971 года рождения. Отмечалось, что пострадавший входит в состав зарегистрированной группы из шести человек.

Джангитау (5058 м) - популярная вершина среди альпинистов-профессионалов.