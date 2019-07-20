В ДНР сообщили о гибели жителя Донбасса при обстреле со стороны боевиков "Правого сектора"

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Мирный житель подконтрольного Киеву города Красногоровка погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков запрещенной в России организации "Правый сектор". Об этом в субботу заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

"Нам стали известны подробности гибели мирного жителя 1958 года рождения накануне в Красногоровке <...>. По имеющейся у нас информации, обстрел дома из СПГ-9 был произведен около 11:00 утра со стороны бывшего техникума, расположенного в пятистах метрах на той же улице и используемого как совместный опорный пункт Вооруженных сил Украины и "Правого сектора", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Безсонов добавил, что огонь велся представителями националистического вооруженного формирования для последующего обвинения Народной милиции ДНР в нарушении перемирия и оправдания дальнейших актов агрессии с украинской стороны. По его словам, несмотря на обстоятельства инцидента, командование штаба Операции объединенных сил (ООС) решило возложить ответственность за гибель мирного жителя на Народную милицию ДНР. Именно этим обусловлена одиннадцатичасовая задержка между происшествием и заявлением о случившемся.

"В настоящее время представители штаба ООС, вступившие в сговор с украинским СЦКК, находятся на месте происшествия и подготавливают фейковые фото- и видеодоказательства нашей причастности к обстрелу", - подчеркнул представитель оборонного ведомства республики.

Накануне украинская сторона в СЦКК сообщила о гибели мирного жителя Красногоровки в результате гранатометного обстрела. Киев обвинил в этом военнослужащих Донецкой народной республики.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта, но в ту же ночь его нарушили украинские силовики. Участникам контактной группы на встрече в Минске 17 июля удалось договориться о новом перемирии. Режим тишины должен быть установлен с 21 июля.