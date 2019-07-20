Тысячи людей эвакуировали из ТЦ "Океания" в Москве из-за сработавшей пожарной сигнализации

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Несколько тысяч человек были эвакуированы из ТЦ "Океания" на Кутузовском проспекте в Москве из-за срабатывания сигнализации о пожаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В кафе на четвертом этаже ТЦ "Океания" по адресу: Кутузовский проспект, 57, при приготовлении пищи сработала пожарная сигнализация. Из-за этого из данного учреждения были эвакуированы несколько тысяч человек. Оказалось, что срабатывание сигнализации было ложным, возгорания не произошло", - сказали в МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал.