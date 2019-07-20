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Полиция Польши обнаружила тело пропавшего пятилетнего россиянина

Мальчик пропал 10 июля, его увез отец, которого позднее нашли мертвым. По одной из версий, мужчина совершил самоубийство
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© AP Photo/Czarek Sokolowski, архив

ВАРШАВА, 20 июля. /ТАСС/. Пятилетний Давид с российским гражданством, пропавший после гибели своего отца, найден мертвым. Об этом сообщила в субботу местная полиция.

"Мы можем с уверенностью утверждать, что нашли тело пятилетнего Давида", - информировал журналистов пресс-секретарь коменданта варшавской полиции Мариуш Мрозек. По его словам, о том, что это тело мальчика, свидетельствует его одежда, в которой его видели в последний раз.

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Мальчик пропал вечером 10 июля. Он был с отцом, который вечером забрал ребенка и увез на машине. Когда поздней ночью они не вернулись, мать заявила в полицию. Позднее тело отца было найдено на железнодорожных путях.

По версии следствия, мужчина совершил самоубийство. Его машину удалось обнаружить на стоянке в трех километрах от места, где он умер. Мальчика поблизости не было.

На поиски ребенка были брошены все силы польской полиции, использовались специально обученные собаки, вертолет и беспилотники. К поискам подключились военные, пожарные и добровольцы. Местные СМИ регулярно транслировали фотографию мальчика с просьбой передавать правоохранительным органам любую информацию, которая могла бы помочь в его поисках. Сообщается, что отношения в семье в последнее время не складывались, супруги жили отдельно. В местной полиции зарегистрировано заявление от жены о бытовом насилии. В СМИ просочилась информация о сообщении, которое муж отправил жене незадолго до смерти. В нем содержится угроза, что она больше никогда не увидит сына.

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