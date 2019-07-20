Полиция Польши обнаружила тело пропавшего пятилетнего россиянина

"Мы можем с уверенностью утверждать, что нашли тело пятилетнего Давида", - информировал журналистов пресс-секретарь коменданта варшавской полиции Мариуш Мрозек. По его словам, о том, что это тело мальчика, свидетельствует его одежда, в которой его видели в последний раз.

ВАРШАВА, 20 июля. /ТАСС/. Пятилетний Давид с российским гражданством, пропавший после гибели своего отца, найден мертвым. Об этом сообщила в субботу местная полиция.

Мальчик пропал вечером 10 июля. Он был с отцом, который вечером забрал ребенка и увез на машине. Когда поздней ночью они не вернулись, мать заявила в полицию. Позднее тело отца было найдено на железнодорожных путях.

По версии следствия, мужчина совершил самоубийство. Его машину удалось обнаружить на стоянке в трех километрах от места, где он умер. Мальчика поблизости не было.

На поиски ребенка были брошены все силы польской полиции, использовались специально обученные собаки, вертолет и беспилотники. К поискам подключились военные, пожарные и добровольцы. Местные СМИ регулярно транслировали фотографию мальчика с просьбой передавать правоохранительным органам любую информацию, которая могла бы помочь в его поисках. Сообщается, что отношения в семье в последнее время не складывались, супруги жили отдельно. В местной полиции зарегистрировано заявление от жены о бытовом насилии. В СМИ просочилась информация о сообщении, которое муж отправил жене незадолго до смерти. В нем содержится угроза, что она больше никогда не увидит сына.