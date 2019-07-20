CBS: в США из-за жары умерли шесть человек

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Шесть человек погибли в США от последствий жары, температура воздуха на большей части территории страны достигает от 32 до 37,8 градуса Цельсия. Об этом сообщила в субботу телекомпания CBS.

По ее данным, жара привела к гибели четырех человек в штате Мэриленд и еще двух в штатах Аризона и Арканзас.

В городе Нью-Йорк, где столбики термометров в субботу поднялись выше 30 градусов тепла, объявлена "чрезвычайная ситуация в связи с экстремальной жарой". Мэр Билл де Блазио распорядился, чтобы внутри офисных зданий, достигающих высоты более 30 м, термостаты были переведены на отметку 25,6 градуса для экономии электроэнергии. "Городские власти сокращают потребление электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на энергосистему, частным офисным зданиям теперь придется последовать этому примеру", - говорится в видеообращении, размещенном в Twitter градоначальника.

В Нью-Йорке открыто около 500 центров, предназначенных для отдыха изнывающих от зноя людей. Бассейны общественного пользования будут работать на два часа дольше до воскресенья включительно. В мегаполисе из предосторожности отменены ряд мероприятий, в том числе запланированное на воскресенье ежегодное соревнование по триатлону.

Национальная метеорологическая служба США ранее опубликовала предупреждение о волне тепла, которое касается примерно 195,7 млн жителей США. В зону опасности попали также города Миннеаполис (штат Миннесота), Сент-Луис (штат Миссури), Чикаго (штат Иллинойс), Кливленд (штат Огайо), Роли (штат Северная Каролина), Бостон (штат Массачусетс), Филадельфия (штат Пенсильвания) и Вашингтон.

Как информировала в пятницу в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис, волны тепла накроют ряд районов Европы и Северной Америки на будущей неделе и последующие дни. В частности, во Франции ожидается температура от 35 до 40 градусов Цельсия, а в Далласе и Нью-Йорке - от 38 до 43 градусов. Июнь 2019 года стал самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом, ведущихся с 1880 года.