Два человека попали в больницу после стрельбы в Тверской области

ТАСС, 20 июля. Два человека получили ранения в результате стрельбы возле гостиницы "Наутилус" в городе Осташкове Тверской области. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы регионального управления МВД.

"Сегодня около 20:00 в гостинице "Наутилиус" в Осташкове произошел конфликт между мужчинами, в результате чего один из них, 1982 года рождения открыл стрельбу. Были ранены два человека, они доставлены в больницу. Сам стрелявший задержан", - сообщил собеседник агентства.

По его данным, мужчина стрелял из травматического пистолета. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личности пострадавших.