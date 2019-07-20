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Два человека попали в больницу после стрельбы в Тверской области

Сам стрелок был задержан

ТАСС, 20 июля. Два человека получили ранения в результате стрельбы возле гостиницы "Наутилус" в городе Осташкове Тверской области. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы регионального управления МВД.

"Сегодня около 20:00 в гостинице "Наутилиус" в Осташкове произошел конфликт между мужчинами, в результате чего один из них, 1982 года рождения открыл стрельбу. Были ранены два человека, они доставлены в больницу. Сам стрелявший задержан", - сообщил собеседник агентства.

По его данным, мужчина стрелял из травматического пистолета. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личности пострадавших.

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