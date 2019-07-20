Источник: на матче чемпионата России по пляжному регби в Москве произошла массовая драка

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Массовая драка спортсменов произошла на матче чемпионата России по пляжному регби в Центре пляжных видов спорта "Динамо" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Драка произошла в ходе матча между московским клубом "Слава" и сборной Дагестана по пляжному регби. Во время реализации попытки (термин в регби, означающий возможность набрать два очка ударом по воротам после успешной попытки - прим. ТАСС) москвичей один из игроков команды их соперников бросил в лицо регбиста "Славы" щепотку песка. После этого началась драка с участием регбистов обеих команд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, игроки дрались несколько минут, после чего их разняли тренеры и администраторы команд. "По имеющимся данным, по итогам драки никто госпитализирован не был. Федерация регби России рассмотрит вопрос о санкциях в отношении обеих команд", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат России по пляжному регби проходит в Москве и завершится 21 июля. В мужском турнире принимают участие 19 команд.