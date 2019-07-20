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СМИ: украинский траулер загорелся в районе Западной Африки

В результате происшествия пропал один моряк

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Сильный пожар вспыхнул на одном из четырех украинских океанских траулеров "Иван Голубец", который находится в районе Западной Африки. Об этом в субботу сообщило одесское издание "Думская".

"В результате происшествия пропал один моряк - моторист. Его поиски ведутся. Насколько серьезны повреждения, полученные траулером, пока неизвестно", - пишет издание, ссылаясь на информацию экипажа.

По данным "Думской", последний раз, 10 дней назад, местонахождение судна, которое сейчас ходит под грузинским флагом, было зафиксировано возле порта Наудибу на северо-западе Мавритании. "После этого "Голубец" по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт", - отмечает издание.

В настоящее время в государственной собственности Украины находится четыре океанских судна: "Капитан Русак", "Иван Голубец", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".

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