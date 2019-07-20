В ЛНР назвали провокацией со стороны Украины обстрел Первомайска накануне нового перемирия

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Луганская народная милиция остается приверженной достижению перемирия, несмотря на обстрел в субботу Первомайска со стороны украинских силовиков, в результате которого один человек погиб, а семеро получили ранения. Об этом говорится в заявлении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За несколько часов до начала согласованного в Минске периода бессрочного и устойчивого соблюдения режима прекращения огня Вооруженные силы Украины с направления н. п. Катериновка обстреляли жилые дома в городе Первомайске с применением минометов калибра 120 мм. Вследствие обстрела одна женщина погибла, семь человек, в том числе девочка 3 лет, получили ранения различной степени тяжести", - говорится в тексте заявления.

В ЛНР призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ отразить данную ситуацию в своем отчете, а "гарантов минска - образумить Киев, чтобы он соблюдал взятые на себя обязательства".

"Этот обстрел явно предпринят в целях спровоцировать Народную милицию ЛНР и сорвать согласованный в Минске режим прекращения огня. Еще раз заявляем: Луганская Народная Республика всегда была привержена достижению перемирия. Спровоцировать нас не удастся", - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта, но в ту же ночь его нарушили украинские силовики. Участникам контактной группы на встрече в Минске 17 июля удалось договориться о новом перемирии. Режим тишины должен быть установлен с 21 июля.