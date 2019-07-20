AFP: трое полицейских пострадали в противостоянии с "желтыми жилетами" в Монпелье

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Столкновения между стражами порядка и участниками 36-й манифестации движения "желтых жилетов" произошли в городе Монпелье на юге Франции. Как сообщает в субботу агентство France Press, в противостоянии пострадали трое полицейских.

Согласно данным префектуры департамента Эро, на которые ссылается агентство, как минимум один человек был задержан. По оценке СМИ, в марше приняли участие примерно 600 "желтых жилетов" и порядка 50 представителей так называемого черного блока - движения антиглобалистов. По ходу движения процессии некоторые участники переворачивали и поджигали мусорные баки, били стекла в магазинах и на трамвайных остановках.

Монпелье в эти выходные пока является самой горячей точкой из всех городов, в которых проходят протесты "желтых жилетов". Уже как минимум третью неделю подряд ни власти, ни сами манифестанты не публикуют сводных данных о количестве участников демонстраций, что дает повод говорить о весьма низкой явке. Региональная газета "Вуа дю нор" сообщает, что в Лилле прошла манифестация с участием 80 человек, и задается вопросом, куда подевались участники протеста. В Лионе на улицы вышли менее 50 человек, чтобы, помимо выполнения стандартных для движения требований, добиться от властей бесплатных парковок и медобслуживания.

B Париже на улицы вышли несколько сотен человек, которые, старались создать как можно больше шума, чтобы привлечь внимание к своей процессии. На плакатах политические лозунги отчасти уступили место изначальным социальным посылам и требованиям освободить задержанных участников движения. Протест, однако, прошел без каких-то серьезных инцидентов, колонна спокойно добралась до подножия холма Монмартр, на котором расположен собор Сакре-Кер. В коммуне Бомон-сюр-Уаз к северу от Парижа несколько десятков "жилетов" также примкнули к демонстрации, посвященной памяти местного жителя Адама Траоре, погибшего после того, как его задержали стражи порядка 19 июля 2016 года.

Также сегодня СМИ сообщили о нескольких судебных процессах, связанных с "желтыми жилетами". Так, один из участников движения получил восемь месяцев тюремного заключения за нападение на полицейский автомобиль, двигавшийся в пробке по автостраде на юге Лиона 16 февраля этого года. Примечательно, что 11 апреля он уже был осужден за участие в крайне левой группировке и ему было запрещено появляться на демонстрациях "желтых жилетов". Видеозапись инцидента, сделанная одним из находившихся в машине стражей порядка, облетела все французские телеканалы и спровоцировала резкую критику в адрес манифестантов со стороны министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера.

Еще четыре участника движения были осуждены в городе Мец на четыре месяца условно за повреждение четырех дорожных радаров. У них были изъяты два автомобиля в счет погашения штрафа в размере €100 тыс., "соразмерного нанесенному ущербу".