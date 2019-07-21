В Узбекистане на газопроводе "Газли - Шымкент" произошла авария

ТАШКЕНТ, 21 июля. /ТАСС/. Авария произошла в субботу вечером на 76-м км магистрального газопровода "Газли - Шымкент" в Узбекистане, сообщила в воскресенье компания "Узтрансгаз".

"20 июля в 21:50 (19:50 мск) произошла авария на 76 км магистрального газопровода "Газли - Шымкент", проходящего через территорию Шафирканского района Бухарской области, в результате произошло возгорание", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время пожар локализован, ведутся аварийно-восстановительные работы.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что разошелся шов газопровода, и трение металла привело к возгоранию газа. По данным "Узтрансгаза", уже 23 июля последствия аварии будут ликвидированы, и транспортировка газа возобновновится.