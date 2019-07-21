Один человек погиб при пожаре в интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области

ТАСС, 21 июля. Пожар произошел в доме-интернате для престарелых и инвалидов в деревне Дарковичи Брянской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, погиб пострадавший при пожаре мужчина 1949 года рождения, который проживал в интернате.

"Причины пожара устанавливаются", - добавили в ведомстве, уточнив, что на месте работают представители брянского следственного управления СК РФ.

Как сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в деревне Дарковичи поступило в оперативную дежурную смену в 01:32. "По прибытии в 01:42 пожарно-спасательных подразделений к месту вызова обнаружено, что происходит горение комнаты в здании дома-интерната престарелых и инвалидов на первом этаже на площади 20 кв. м. Проводилась эвакуация постояльцев персоналом объекта", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Брянской области ТАСС сообщили, что по факту гибели человека проводится доследственная проверка. "Организована доследственная проверка. По нашим данным, других пострадавших и погибших на пожаре нет", - сказал собеседник агентства.

Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов - государственное учреждение Брянской области, находится в ведении регионального департамента семьи, социальной и демографической политики. Интернат открыт в 1994 году, состоит из двух корпусов, в которых есть медицинские отделения, отделение для обслуживания граждан, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию. Общая численность проживающих составляет около 260 человек.

В новость были внесены изменения (09:18 мск) - добавлены подробности.